Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 23:18
Sözleşmeli öğretmenin KPSS ile başka bir kuruma atanması

Arkadaşlar merhaba. 2023 yılı KPSS puanı ile makine teknolojisi öğretmeni olarak 2025 Şubat ayında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayacağım. 2023 KPSS atama süreci uzadığı için 2024 yılında da sınava girmiştim. Sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladıktan 1-2 ay sonra 2024 yılı puanım ile makine mühendisi olarak tercih yapabilir miyim? Bu yapılıyorsa istifa ederek mi muvafakatname alınarak mı yapılıyor?

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