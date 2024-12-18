KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 23:26
2024/2 kılavuzu gece mi yayınlanır yarın sabah mı

kılavuz ne zaman yayınlanıyo bugün saat 00.00 olduktan sonra yayınlanır mı yoksa sabah mı yayınlanıyor ?


memurlukistiyorum
Aday Memur
19 Aralık 2024 00:01

Öğle vakti yayınlanır


schopenhauerizm
Aday Memur
19 Aralık 2024 00:04

geçmiş yıllarda öyle mi oldu hep ? hiç gece yayınlanmadı mı yani

memurlukistiyorum, 52 dk. önce

Öğle vakti yayınlanır


meraboy
Aday Memur
19 Aralık 2024 00:09

yahu acelen ne ha şimdi yayınlanmış ha öğlen :) 1-2'ye kadar yayınlanır mutlaka


F4ntomm
Memur
19 Aralık 2024 00:18
Sabah 10 ile 11.30 arasında yayımlanıyor genelde.bu saatler arasında yayımlanmazsa saat 14.30 ile 16.30 arasında yayımlıyorlar.
schopenhauerizm, 49 dk. önce

geçmiş yıllarda öyle mi oldu hep ? hiç gece yayınlanmadı mı yani

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