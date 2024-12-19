Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


19 Aralık 2024 00:20
Yüksek Lisansta Görevlendirme Var mI

Hocalarım merhaba ankara'da bir vakıf üniversitinde yüksek yapıyorum, ders dönemindeyim ilk dönem bitti ama benim 4 ders var daha. Bununla beraber doğuda bir ar gör sınavını kazandım. Yüksek lisansımı Ankara'da tamamlamak istiyorum sizce nasıl bir yol izlemeliyim, görevlendirme vs çıkar mı ? Zorla doğu'ya mı yatay geçiş yaptırırlar bana ? Yasal bir hakkım var mı bu konuda

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