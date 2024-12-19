KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Aralık 2024 00:50
Pomem Miyop Astigmat derecesi

Merhaba arkadaşlar, sol gözümde -1.25 sağ gözümde de -1.25 miyop astigmat var polisliğe engel midir?

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