Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Aralık 2024 03:43
Üniversite hastensinden Sağlık Bakanlığına

merhaba ben üneversite hastanesinde 657 li hemşire olarak görev yapmaktayım. son KPSS de yeterli puan aldım ve sağlık Bakanlığına atanmayı düşünüyorum. Bu süreçte alımlar başladıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyim istifayı tam olarak ne zaman bildirmeliyim kurumuma? Mutlaka ilk dilekçe ile istifam kabul olmayacaktır eğer son bir ayımı çalışırken yeni görev yerime başlangıç tarihimi geçirirsem bunun bi telafisi olur mu?

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