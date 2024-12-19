KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Aralık 2024 09:50
İstifa Eden Memurun Tekrar Memurluğa Girmesi Hk.

Selamlar, uzman çavuş (3269 sayılı kanuna bağlı olarak) olarak görev yaptığım silahlı kuvvetlerden 4 yıl 8 ay çalıştıktan sonra sözleşme yenilemeyerek ayrıldım. Şimdi kpss ile başka memurluğa girmek için alımları takip ediyorum ancak kafama takılan bir durum var. Mesela kpss ile zabıta alımlarında 30 yaş sınırı mevcut ancak açıktan atama hakkı olanlar veya naklen geçişler (zabıta yönetmeliği - madde 16) için bu sınır 35 yaşa çıkıyor. Benim memuriyet geçmişim olduğundan dolayı bu 35 yaş durumundan faydalanabiliyor muyum ?

Memurlar.net üzerinden bir makale buldum ancak soruma cevap bulamadım:

https://www.memurlar.net/haber/10922/istifa-eden-memurlarin-yeniden-memuriyete-donmesi.html

Bilgisi olan varsa bu konuda beni bilgilendirebilir mi ? Yani eskiden memur olarak çalışmak tekrar memuriyete girmek için gerekli olan bazı durumlardan muafiyet sağlıyor mu ?


pekgozenes
Aday Memur
19 Aralık 2024 09:56

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