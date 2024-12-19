Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Aralık 2024 10:14
İntihar veya kendini kasten yaralama

kendini kasten yaralayan veya intihar girisiminde bulunan personele hangi disiplin cezasi verilir?

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