Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 10:15
Eş durumu. "İşyerinin halen faaliyette olduğunu gösterir belge"

Merhabalar. Eşim bağkurlu kendi işyerinde çalışıyor. Ancak herhangi bir ticaret odası ya da esnaf odasına kayıtlı değil. Bu belgeyi internetten "mükellefiyet faaliyet belgesi" olarak alsak kabul edilir mi ya da ilçedeki vergi dairesinden alınabiliyor mu odaya kayıt yapmadık çünkü. Bilgisi olan yazarsa sevinirim.

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