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Editörler : Lanet


19 Aralık 2024 10:20
İlçe Tarım Müdürlüğünden Araştırma Enstitüsüne Geçiş

Mühendis kadrosunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapıyorum. Yüksek lisansımı yeni bitirdim. Bulunduğum İldeki Araştırma Enstitüsüne geçmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor ? Bilgisi olan arkadaşlar yada geçiş yapan arkadaş varsa yardımcı olursa eğer çok sevinirim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
19 Aralık 2024 11:06

Dönem tayinlerinde enstitüde kontenjan açılırsa ve orda istenen şartları karşılıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.


Ziraatmüh42
19 Aralık 2024 11:36

Aynı İl olduğu için dönem tayininde tercih yapılamıyor.

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Dönem tayinlerinde enstitüde kontenjan açılırsa ve orda istenen şartları karşılıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
19 Aralık 2024 12:07

Yeni yönetmelikte il içindeki tayinler için aşağıdaki hükümler var:

"İl içi yer değişiklikleri

MADDE 15- (1) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretleri ile engellilik ve terör eylemleri etkisi nedenleriyle il içinde yer değişiklikleri yapılabilir.

(2) Sağlık ve can güvenliği mazeretine dayalı olarak il içinde yapılacak yer değişikliğinde personel aynı hizmet bölgesi içinde mazeretinin karşılanabileceği başka bir hizmet alanına atanır. Bu şekilde mazeretinin karşılanamaması halinde il içinde ihtiyaç duyulan başka bir hizmet bölgesine atanabilir.

(3) Personel, il içinde bulunduğu hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanlarına atanma talebinde bulunabilir. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Personelin bu fıkra uyarınca talepte bulunabilmesi için görev yaptığı hizmet alanında bir yıl çalışması şarttır.

(4) Bu madde kapsamında il müdürlüğü içindeki tayin talepleri valilikçe değerlendirilir. İl müdürlüğü dışında bölge ve kuruluş müdürlüklerine tayin taleplerinin ise değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe intikali sağlanır."

4. fıkra sizinle ilgili, dilekçenizi ve belgelerinizi vermeniz, İl Müdürlüğünün de bunları değerlendirilmesi için Personel Genel Müdürlüğüne göndermesi gerekiyor.

Ziraatmüh42, 1 saat önce

Aynı İl olduğu için dönem tayininde tercih yapılamıyor.


Ziraatmüh42
19 Aralık 2024 12:18

Ben tayin talep ettiğim dilekçemi ilçe müdürlüğüne vericem onlar ile il genel müdürlüğe gönderip cevaplayacak yani doğrumudur hocam. Tayin talep ettiğim enstitüyle bi işlem yapmam gerekir mi peki sizce ?

YUSUF YILDIRIM, 33 dk. önce

Yeni yönetmelikte il içindeki tayinler için aşağıdaki hükümler var:

"İl içi yer değişiklikleri

MADDE 15- (1) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretleri ile engellilik ve terör eylemleri etkisi nedenleriyle il içinde yer değişiklikleri yapılabilir.

(2) Sağlık ve can güvenliği mazeretine dayalı olarak il içinde yapılacak yer değişikliğinde personel aynı hizmet bölgesi içinde mazeretinin karşılanabileceği başka bir hizmet alanına atanır. Bu şekilde mazeretinin karşılanamaması halinde il içinde ihtiyaç duyulan başka bir hizmet bölgesine atanabilir.

(3) Personel, il içinde bulunduğu hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanlarına atanma talebinde bulunabilir. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Personelin bu fıkra uyarınca talepte bulunabilmesi için görev yaptığı hizmet alanında bir yıl çalışması şarttır.

(4) Bu madde kapsamında il müdürlüğü içindeki tayin talepleri valilikçe değerlendirilir. İl müdürlüğü dışında bölge ve kuruluş müdürlüklerine tayin taleplerinin ise değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe intikali sağlanır."

4. fıkra sizinle ilgili, dilekçenizi ve belgelerinizi vermeniz, İl Müdürlüğünün de bunları değerlendirilmesi için Personel Genel Müdürlüğüne göndermesi gerekiyor.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
19 Aralık 2024 12:22

Ben hiç tayin yaptırmadım, işin pratiğini çok bilmem. Ancak ülkemizde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuzdur, her koldan elinizden gelen gayreti göstermeniz iyi olur.

Ziraatmüh42, 22 dk. önce

Ben tayin talep ettiğim dilekçemi ilçe müdürlüğüne vericem onlar ile il genel müdürlüğe gönderip cevaplayacak yani doğrumudur hocam. Tayin talep ettiğim enstitüyle bi işlem yapmam gerekir mi peki sizce ?


Ziraatmüh42
19 Aralık 2024 12:25

Anladım.Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için...

YUSUF YILDIRIM, 18 dk. önce

Ben hiç tayin yaptırmadım, işin pratiğini çok bilmem. Ancak ülkemizde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuzdur, her koldan elinizden gelen gayreti göstermeniz iyi olur.

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