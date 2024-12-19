KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 11:26
KPSS 2024/2 Tercih Süreci Başladı

Herkese hayırlı olsun.

https://www.osym.gov.tr/TR,32892/kpss-20242-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-19122024.html


yaşar düven
Aday Memur
19 Aralık 2024 11:36

Alım çok zayıf kalmış.


furkan yedek
Şef
19 Aralık 2024 11:40
1010 Lisans mezunu, 498 Önlisans mezunu, 107 de Ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 1615 memur alınacak.

Chikara
Aday Memur
19 Aralık 2024 11:44

Dalga geçer gibi alım olmuş, hiç açmasalardı.


april14
Aday Memur
19 Aralık 2024 11:46

Şaka gibi ya 4001 yok mimarlık lisans mezunuyum mimarlık yok (hoş ona puanım yetmez de ) tercih bile verememek çok koyuyor

Toplam 4 mesaj

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