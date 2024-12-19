Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2024 11:39
Memuriyet Kaldırılmalıdır.

Memuriyet Kaldırılmalıdır

Günümüzde devlet memurluğu, çoğu kişinin güvenli bir iş olarak gördüğü bir meslek. Ancak, sistemin kendisi zamanla eskiye dayanmış bürokratik engeller ve sınırlamalarla dolmuş durumda. Devlet memurluğunun günümüz şartlarına uygun olmadığı ve pek çok açıdan verimsiz olduğu düşüncesi giderek daha yaygın hale gelmektedir.

İlk olarak, memurların çok büyük bir kısmı, aslında çok önemli olan kamu hizmetlerini sunmaktan çok, sadece prosedürleri yerine getiren kişiler haline gelmiş durumda. Bu durum, hizmet kalitesini düşürürken, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilen kişilerin engellenmesine yol açıyor. Ayrıca, devlet dairelerinde genellikle işe alımlar belirli bir sınav ve bürokratik süreçle yapılıyor ki, bu da yetenek ve becerinin ötesinde birçok kişi için yalnızca bir formalite haline geliyor.

Bir diğer önemli nokta, devlet memurluğunun getirdiği esneklik eksikliğidir. Çalışma saatleri, tatil hakları ve iş tanımları genellikle katıdır ve bu da hem çalışanların motivasyonunu düşürür hem de verimliliği olumsuz etkiler. Özellikle genç nesil, daha esnek ve özgür çalışma ortamlarını tercih ediyor. Bu yüzden, devlet memurluğu hem çalışana hem de kamuya zarar veriyor.

Sonuç olarak, devlet memurluğunun daha esnek, verimli ve yaratıcı bir yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Memurluk sisteminin kaldırılması ve bunun yerine daha modern, etkili ve esnek çalışma yöntemlerinin benimsenmesi, devlet hizmetlerinin kalitesini artırabilir ve daha dinamik bir kamu sektörü yaratılabilir.


ysfff
Aday Memur
19 Aralık 2024 11:59

tamam


turkeli1048
Aday Memur
19 Aralık 2024 12:00

Tabii senin gibilerin memur olabilmesi için hakkıyla işe girenlerin işten atılması gerekiyor. Sana hayırlı işler :D


debug
Genel Müdür
19 Aralık 2024 12:02

5 milyon insanı rastgele çalıştıramazsın... Öyle 50 personelli şirket yönetmeye benzemiyor devlet yönetimi. Düzeltilmesi gereken alanlar tabi ki de var. Konusunda bilgili personelin çalışma hayatını o yöne yönlendirmek bu konuda kolaylık sağlanması ve verim alınması gibi. Ancak 657'ye gelene kadar düzelmesi gereken onlarca şey var. Esnek ve özgür çalışmak isteyen gençler için özel sektör orada duruyor. O hep işveren tarafına "esniyor" ne hikmetes :) Ağlanmayıp çalışsınlar madem. Teknik bilgi isteyen işlerde devlet artık sözleşme kapsamında iyi maaşlar da veriyor zaten alanında uzman kişilere. Bunun daha tabana yayılması gerekli sadece.


kerten.kele
Şef
19 Aralık 2024 12:03

tamam


Anuşirvann
Genel Müdür
19 Aralık 2024 12:04

Yine memur olamamış, memurluk hasretiyle yanıp tutuşan bir arkadaşımız hezeyanlarını paylaşmış :))


se101
Aday Memur
19 Aralık 2024 12:10

iki gün önce kanundan bir haber olup bekçilik yapan memurların aldığı 3 yıllık cezayla her önüne gelenin memur yapılmaması gerektiğini gördük. :) Devlette bürokrasi olmazsa olmazdır, işler kanunlara göre işler bakkal işletmiyorsunuz. Çalışın girin kpssye belki sizden de memur olur.

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