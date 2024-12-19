Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Aralık 2024 11:57
Hisseli tapunun lojman puan hesaplamasında düşümü

İyi günler şeflerim, kardeşlerim. Malum lojman başvuruları başladı. Sosyal Hizmetler Daireden gelen son yazıya göre; hisseli evlerden de ouan düşümü olacağı, eş ile hisseli ise tam puan, üçüncü şahışlar ile hisseli ise hissesi oranında puan düşümü olacağı belirtilmiş. Benim üzerime babamdan miras olarak intikal eden 1 adet 3 hisseli mesken daire ve 1 adet kargir köy evi bulunmakta. Meskende annem ikamet etmekte, köy evi ise yıkık vaziyettedir. Her iki evden herhangi bir gelir sağlamamaktayım. Bu konudaki maksat gelir sağlayıp sağlamamak değil mi ? Bunu ispatlamam halinde puan kesiminden muaf tutulur mu ? Bu durumla karşılaşan var mı ? nasıl yol izlemeliyiz ? teşekkürler.

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