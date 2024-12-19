Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2024 12:06
Emekli memur maaşları çok düşük kalacak

Eğer asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa birçok emekli memur maaşı ya asgari ücret düzeyinde ya da asgari ücretin altında kalacak. Umarım hükümet bunu düzeltir.


debug
Genel Müdür
19 Aralık 2024 12:09

Bu emekli memur maaşları gerçekten trajikomik bir noktaya geldi... 5 sene önce öğretmen emeklisi maaşı en düşük memur maaşı civarındaydı... Şu an %60 zam alması gerekiyor aynı noktaya gelmesi için


Türkçeci_7
Müsteşar
19 Aralık 2024 12:30

Bu konuda yeteri kadar gündem oluşturmuyor maalesef belki emekliliğime 25 yıl var ama ben bunun kaygısını yaşıyorum o zamana kadar belki biri çıkar düzeltir diye umut etsem de su ortamda 65 dolmadan emekli olmak çok zor zorunlu emekli olana da Allah yardım etsin

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