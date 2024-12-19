Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 12:34
Müdür yetkili kim olmalı?

Arkadaşlar şu an ana sinifci müdür yetkili okulda. Yeni gelen sinifci müdür yetkili olmak istemiyor. Sınıfcinin olmasi öncelik sanırım. peki sinifci istemiyorsa yetki devri yapılabilir mi

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