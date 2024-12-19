Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 12:44
Mazeret tayiniyle atanılan okulda zorunlu hizmet bölgesi görevi yapılır mı

Merhabalar. Şuanda çalıştığım okul zorunlu hizmet değil konu başlığında belirttiğim gibi mazeret hakkım var böyle bir hakkım varken zorunlu hizmeti de aradan çıkarmak istiyorum. Mazeret tayiniyle atandığım okul zorunlu hizmet bölgesiyse yine de mazaret tayiniyle atandığım için zorunlu hizmetten sayılır mı ?


Liveordiee
19 Aralık 2024 13:19

Yok mu arkadaşlar bilgisi olan ona göre tercih yapacağım


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
19 Aralık 2024 13:49

Nasıl atandığınızın hiçbir önemi yok çalıştığınız kurum hangi statüye tabi ise sizede o şartlar uygulanır. Hatta geçici görevlendirme olarak bile çalışsanız bu süre zorunlu hizmet hesaplamasında dikkate alınır.


Liveordiee
19 Aralık 2024 14:11

Anladım teşekkür ederim peki tercih nasıl yaptırılıyor mazeret tayininde okulu kendim mi seçiyorum

alparslan..., 2 saat önce

Nasıl atandığınızın hiçbir önemi yok çalıştığınız kurum hangi statüye tabi ise sizede o şartlar uygulanır. Hatta geçici görevlendirme olarak bile çalışsanız bu süre zorunlu hizmet hesaplamasında dikkate alınır.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
19 Aralık 2024 14:18

2 aşamalı bir süreç ilerleyecek. Öncelikle mazaret tayini yapmak istedğinizie dair başvuru yapacaksınız. Bu aşamada evraklarınız sisteme yüklenecek ve sonrasında okul/ilçe/il MEM onayları yapıalcak böylece ikinci aşamaya başvuru hakkı kazanacaksınız. Bu aşama kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda yapılır. Daha sonra ikinci aşamaya başvuru hakkı kazananlara tercih edebilecekleri ilçe/il ve okullar açılır. İlk seferde olduğu gibi MEBBİS üzerinde isteediğiniz okulları seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Liveordiee, 2 saat önce

Anladım teşekkür ederim peki tercih nasıl yaptırılıyor mazeret tayininde okulu kendim mi seçiyorum


Liveordiee
19 Aralık 2024 14:22

Bahsettiğiniz süreç güvenlik ve sağlık içinde mi böyle araştırdığım kadarıyla sağlık ve güvenlik için herhangi bir dönem yok ( her zaman yapılabiliyor) diye okumuştum yanlış bir bilgi mi ?

alparslan..., 2 saat önce

2 aşamalı bir süreç ilerleyecek. Öncelikle mazaret tayini yapmak istedğinizie dair başvuru yapacaksınız. Bu aşamada evraklarınız sisteme yüklenecek ve sonrasında okul/ilçe/il MEM onayları yapıalcak böylece ikinci aşamaya başvuru hakkı kazanacaksınız. Bu aşama kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda yapılır. Daha sonra ikinci aşamaya başvuru hakkı kazananlara tercih edebilecekleri ilçe/il ve okullar açılır. İlk seferde olduğu gibi MEBBİS üzerinde isteediğiniz okulları seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
19 Aralık 2024 15:11

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_07/16193451_2024yilimazeretebagliyerdegistirmeduyurusuonayeki.pdf

2024 yaz dönemi kılavuzu. Kılavuza bakarsanız -aile birliği, sağlık, güvenlik, engellilik ve diğer nedenler- gerekçeleri kılavuzda saymış. Zaten şimdi yarıyıl dönemi mazeret başvuru işlemleri başlayacak. Bakanlıkta birileri varsa çok yukarılarda çok acil durumlarda Bakan emriyle (76. madde) hekes her yere gidebilir. Daha önce eşi şehit olan bir arkadaşımıza durumuna istinaden uygulandı. Sizin saydığınız gerekçelerle dönem olmaksızın atama olduğunu bilmiyorum. Ama MEB de herşey mümkün.

Liveordiee, 2 saat önce

Bahsettiğiniz süreç güvenlik ve sağlık içinde mi böyle araştırdığım kadarıyla sağlık ve güvenlik için herhangi bir dönem yok ( her zaman yapılabiliyor) diye okumuştum yanlış bir bilgi mi ?


Serkan BOSTAN
Aday Memur
19 Aralık 2024 15:19

Şubat ayında il içi ve il dışı atama istiyoruz

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