KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Aralık 2024 12:57
3249 Bilgisayar programcılığından 1 kişi alınması

2024/2 merkezi atamasında 3249 nitelik kodlu bilgisayarcılara an itibariyle 1 kişilik kadro açılmıştır. Bu gidişle atanmak hayal olacak herhalde.


okane
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:02

Açıktan alımlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çoğu bölüm bu durumda


vintır.is.kaming
Şef
19 Aralık 2024 13:05

çok büyük hayal kırıklığı yaşadım açıkcası.. hani tasarruf tedbirleri 1 ocak 2025 itibari ile başlayacaktı.. şu verilen az sayıda kadrolardan çıkartılan sonuç şu : devlette işe girmek isteyen üniversite mezunları ön lisans ve lisans kpss de derece yapması gerekiyor.. :( dereceden kastım: kendi branş sıralamasında ilk 10 hatta ilk 5 içerisinde yer alması lazım.

okane, 3 saat önce

Açıktan alımlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çoğu bölüm bu durumda


ragnar53
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:07

Ondan da atanacağımzdan şüpheliyim.

okane, 3 saat önce

Açıktan alımlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çoğu bölüm bu durumda


okane
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:23

Hiç beklentiye girmememiz gerekiyordu aslında. Hata ettik. Kimse alım olacağının sözünü vermedi sonuçta

vintır.is.kaming, 3 saat önce

çok büyük hayal kırıklığı yaşadım açıkcası.. hani tasarruf tedbirleri 1 ocak 2025 itibari ile başlayacaktı.. şu verilen az sayıda kadrolardan çıkartılan sonuç şu : devlette işe girmek isteyen üniversite mezunları ön lisans ve lisans kpss de derece yapması gerekiyor.. :( dereceden kastım: kendi branş sıralamasında ilk 10 hatta ilk 5 içerisinde yer alması lazım.


okane
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:26

Orada da mülakat sıkıntısı var. Umarım kimseye haksızlık yapılmaz

ragnar53, 3 saat önce

Ondan da atanacağımzdan şüpheliyim.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Büro yönetimi ve yön. asist. mezunlarıElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?3249 Bilgisayar programcılığından 1 kişi alınmasıMerkezi atama 73 puanMerkezi AtamaÖnlisans kpss puanı mezun olmadan kullanılabilir mi??3249 Bilgisayar ProgramcılığıAile ve sosyal hizmetler bakanlığıYaştan atanabilir miyim?Merkezi atama ve açıktan alım

Sözlük

samime sanay 1 geçmişle hesaplaşma 1 bunu hak etmemiştim 1 bağdat 3 karadeniz 1 ağrı dağı 1 modem 1 Bugün olanlar 8 ppf 1 inşaat mühendisliği 1

Son Haberler

Türk-İş'in asgari ücret talebi açıklanıyorTürkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'deBakan Işıkhan: Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruzTartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandıRekabet kurulu'ndan iki yayıncılık firmasına büyük ceza

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım