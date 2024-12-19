KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 12:58
4611LER 2024/2 buraya
arkadaşlar 60-70 tane EEM alımı var gibi duruyor. Branşta en son kaçıncı atanır sizce?

yaşar düven
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:06

250


ozant61
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:07
benim de EEM+EM 290. ucundan kaçıracağız gibi duruyor

elk muhendis
Şef
19 Aralık 2024 14:21

Doğru düzgün kadro yok. Umutlar 2025/1 'e kaldı. Geçmiş olsun.


ozant61
Aday Memur
19 Aralık 2024 14:22
hocam nasıl doğru düzgün kadro yok? EEM için yeterince açılmış gibi kadro önceki alımlarda da sayılar bu tarz oluyor. senin branş sıralaması kaç?
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