4611LER 2024/2 buraya

hocam nasıl doğru düzgün kadro yok? EEM için yeterince açılmış gibi kadro önceki alımlarda da sayılar bu tarz oluyor. senin branş sıralaması kaç?

hocam nasıl doğru düzgün kadro yok? EEM için yeterince açılmış gibi kadro önceki alımlarda da sayılar bu tarz oluyor. senin branş sıralaması kaç?