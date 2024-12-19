Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 13:17
Eski ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı!

2016 öncesi eski ehliyetleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı.

Şu an merkezlerde randevu bulmak çok zor.

Şu an ödenmesi gereken değerli kağıt bedeli 13TL ve bağış 2 TL olarak gözüküyor.

2025'te yenilendiği takdirde yine sadece bu ücretler mi ödenecek?

Bu konuda net bir açıklama göremedim. Bilenler yardımcı olursa memnun olurum &#128591;


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
19 Aralık 2024 13:48

Süre daha önce 2020 ve 2022 yıllarında 2 kere uzatıldı. Ben de 1 ay önce yeniledim. Sözünü ettiğiniz ücretleri ödedim sadece. Süre tekrar uzatıldığına göre siz de aynı ücretleri ödersiniz. 2025 yılında bir kaç TL artarlar en fazla.

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