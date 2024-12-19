Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2024 14:15
Asgari ücret 23000 lirayı geçmeyecek

Bugünkü toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. Rakam dahi konuşulmadı.

Bu foruma gelen asgari ücretli arkadaşlara üzülerek söylüyorum ki asgari ücret 23 bin lirayı geçmeyecek. :)


tegmen-kayzer
Şef
19 Aralık 2024 14:36

3. tur görüşmeler bitti ama işveren henüz bir teklif yapmadı. Türk iş başkanı biraz sitemkar konuştu. Çalışma bakanı da işverenin rekabet gücünün korunması gerektiğini söyledi. Burda 24 bin 25 bin gibi beklentiler içine girenler hayal kırıklığı yaşayacak.


Vardır bir hayır
Memur
19 Aralık 2024 14:41

Haftalar öncesinden dedim 23 bin olacak diye hatta 22 civarı açıklanır sn CB devreye girer 23 karara baglanir


C.Z.c.z
Şef
19 Aralık 2024 14:43

21.5 22 arası


sayko1299
Memur
19 Aralık 2024 14:45

22957 tl.....


mıcheal owen
Daire Başkanı
19 Aralık 2024 15:12

2024 yılı asgari ücreti 2024 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 4 puan üzerinde seyredecek bu mantıkla bakılırsa asgari ücret enflasyon karşısında ezilmemiş oluyor.. Bu benim değil yetkililerinin açıklamalarından çıkan sonuç bu. 2024 yılında %49 zam verildi asgari ücrete 2024 yıl sonu enflasyon %45 civarı olacak gibi duruyor. Yani diyorlar ki biz zam verirken enflasyon yaşandıktan sonra değil öncesinden veriyoruz ki önceden bu enflasyon göğüslenebilsin. Ama bazı gazeteciler çıkmış enflasyona ezdirilmeyecek en az %45 zam verilecek falan. Lafın özü önümüzdeki beklenen enflasyon %21 yanılma, refah payı vs. %30-%35 civarı bir zam öngörülüyor.

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