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Editörler : supporters.


19 Aralık 2024 14:29

2024 yılının editi kim?
editleri bi molada paylaşım yapan zaman zaman görüp okuyabildiklerimizden seçtim hepsi şıklarda olmayacak .

Bu ankete 1 saat 33 dakikada, 0 kişi oy kullandı

editleri bi molada paylaşım yapan zaman zaman görüp okuyabildiklerimizden seçtim hepsi şıklarda olmayacak .
Bu anketin sonuçları 31 Aralık 2024, 14:29 tarihinden sonra görüntülenecektir.

by.sidas
19 Aralık 2024 14:33

..


omrum.34
19 Aralık 2024 14:41

Listede sadece f16 yi biliyorum


kazma...
Başbakan Müsteşarı
19 Aralık 2024 14:42

oylama butonu yok


İldenizkızı
Aday Memur
19 Aralık 2024 15:18

Ulaş beyi ve gökçen hanımı tek geçerim lanet bey de arada nasip alabilir

Toplam 4 mesaj

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