KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 15:32
İstatistik mezunları VHKİ kadrosuna başvurabilir mi?

Arkadaşlar merhaba istatistik mezunları vhki alımlarına başvurabilir mi. Bilindiği gibi iibf ile denklik var ve nitelik kodlarında işletme iktisat gibi bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. Biz bu denklikle vhki alımlarına başvurabilir miyiz. Denklik belgesi almaya gerek var mı

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