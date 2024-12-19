Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 15:52
Ücretsiz İzin Tarih Belirleme

Herkese Merhaba.

Eşim Sözleşmeli Öğretmen. 1 Yıl önce doğum yaptı.

Ücretsiz izine çıkması gerekiyor 1,5 ay.

Sorum şu olacak. 15 Şubat - 28 Mart arası izin kullana bilir mi?

Yanı illa ayın 15 inden 15 ine mi kullana bilir?

Bilgisi olan varsa cevap verebilirse sevinirim.

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