Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2024 16:14
Türk İş asgari ücret talebini açıkladı :29.583 TL

Arkadaşlar türk işin asgari ücret talebi belli oldu. Bence çok yüksek bir talep olmuş.


tekgöz
Daire Başkanı
19 Aralık 2024 16:16

Nasıl yüksek hocam, insanlar acından mı ölsün.


musa1992
Şef
19 Aralık 2024 16:20

en fazla verecekleri 23.000 benim düşüncem 22.500


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 16:20

Hocam gerçekçi olmak gerekiyor. Eğer bu talep kabul edilse ne olacak sanıyorsunuz. Ekmek 20 lira, kiralar 25 bin lira, etin kilosu 1000 lira vs. Bu liste uzayıp gider. Patronlar ürünlere daha fazla zam yapar.

tekgöz, 3 saat önce

Nasıl yüksek hocam, insanlar acından mı ölsün.


tekgöz
Daire Başkanı
19 Aralık 2024 16:25

Hocam bir noktada yanılıyorsunuz. Bu zammı zaten vermezler...zam verselerde her şey katı katı artıyor, vermeselerde....yük işçinin, emeklinin, memurun sırtına biniyor. Olması gereken zaten 30 bin hocam. sadece mutfak masrafı bile haftalık alışverişiniz 4-5 bin tutuyor.

Uzman-karacalı, 3 saat önce

Hocam gerçekçi olmak gerekiyor. Eğer bu talep kabul edilse ne olacak sanıyorsunuz. Ekmek 20 lira, kiralar 25 bin lira, etin kilosu 1000 lira vs. Bu liste uzayıp gider. Patronlar ürünlere daha fazla zam yapar.


tekgöz
Daire Başkanı
19 Aralık 2024 16:27

Benim şahsi fikrim yüzde 45 ile 24500-25000 aralığı olacaktır.


mıcheal owen
Daire Başkanı
19 Aralık 2024 16:28

Gerçekçi bir talep değil belli ki iş hakem heyetine kalacak. Bu teklif işveren ve hakem heyetinin işini kolaylaştırır gibi geliyor bana. 25 falan istese 24 bin tlde anlaşılır diyelim hadi şimdi ha 23 bin ha 24 bin TL deyip zaten uzlaşıdan uzak deyip düşük tutarda karar kılınabilir. Gerçi yapılacak zam oranı bence şimdiden bellidir ds hayırlısı bakalım.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 16:30

Hocam bu sizin temenniniz. Buna saygı duyarım. Ama hepimiz de biliyoruz ki ne 24 olur ne 25. Eğer sayın cumhurbaşkanı devreye girerse olup olacağı en yüksek miktar 23 bin olur.

Daha patronlar teklif dahi vermediler. Belli ki düşük teklifler ile gelecekler.

tekgöz, 3 saat önce

Benim şahsi fikrim yüzde 45 ile 24500-25000 aralığı olacaktır.


mıcheal owen
Daire Başkanı
19 Aralık 2024 16:43

Önemli olan ülkedeki asgari ücretli çalışan sayısını azaltmak. Bu %75 asgari ücrete gelecek zamla asgari ücretle çalışan sayısı daha da artar. Yüksek alanlarda asgari ücrete yaklaşır. Çalışanlar arasındaki dengeyi böyle böyle bozdular kalmadı emekliler arasındaki dengeyi de bozdular.

tekgöz, 3 saat önce

Nasıl yüksek hocam, insanlar acından mı ölsün.


Zeplin13
Aday Memur
19 Aralık 2024 16:45

sorun asgari ücret değil ki? asgari ücretle çalışan sayısı


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 17:00

Bir de hocam sizin de yanıldığınız nokta şu ki memur ve emekli maaşları belki enflasyonu dolaylı olarak etkileyebilir. Onun da sebebi talepten kaynaklanır. Ama asgari ücret artışı doğrudan maliyetleri etkiler. Bunu tüm ekonomistler bilir.

Ben asgari ücretli kardeşlerimin de iyi ücret almasını elbette istiyorum. Fakat asgari ücret 25 bin olup da herşeye yüzde 50 zam gelirse yine asgari ücretliler zararlı çıkar.

mıcheal owen, 3 saat önce

Gerçekçi bir talep değil belli ki iş hakem heyetine kalacak. Bu teklif işveren ve hakem heyetinin işini kolaylaştırır gibi geliyor bana. 25 falan istese 24 bin tlde anlaşılır diyelim hadi şimdi ha 23 bin ha 24 bin TL deyip zaten uzlaşıdan uzak deyip düşük tutarda karar kılınabilir. Gerçi yapılacak zam oranı bence şimdiden bellidir ds hayırlısı bakalım.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 17:02

Pardon hocam yanlış alıntıladım.

mıcheal owen, 3 saat önce

Gerçekçi bir talep değil belli ki iş hakem heyetine kalacak. Bu teklif işveren ve hakem heyetinin işini kolaylaştırır gibi geliyor bana. 25 falan istese 24 bin tlde anlaşılır diyelim hadi şimdi ha 23 bin ha 24 bin TL deyip zaten uzlaşıdan uzak deyip düşük tutarda karar kılınabilir. Gerçi yapılacak zam oranı bence şimdiden bellidir ds hayırlısı bakalım.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 17:04

Bir de hocam sizin de yanıldığınız nokta şu ki memur ve emekli maaşları belki enflasyonu dolaylı olarak etkileyebilir. Onun da sebebi talepten kaynaklanır. Ama asgari ücret artışı doğrudan maliyetleri etkiler. Bunu tüm ekonomistler bilir.

Ben asgari ücretli kardeşlerimin de iyi ücret almasını elbette istiyorum. Fakat asgari ücret 25 bin olup da herşeye yüzde 50 zam gelirse yine asgari ücretliler zararlı çıkar.

tekgöz, 3 saat önce

Hocam bir noktada yanılıyorsunuz. Bu zammı zaten vermezler...zam verselerde her şey katı katı artıyor, vermeselerde....yük işçinin, emeklinin, memurun sırtına biniyor. Olması gereken zaten 30 bin hocam. sadece mutfak masrafı bile haftalık alışverişiniz 4-5 bin tutuyor.


Vardır bir hayır
Memur
19 Aralık 2024 17:45

Bu ücret talebi yüksek değil ama gerçekçi de değil .Asgari ücret 30 bin en düşük memur maaşı 75 bin olmali ama asgari ücret 23 bin olur


Anuşirvann
Genel Müdür
19 Aralık 2024 18:04

Gerçeklikten uzak bir talep. Türk iş de biliyor ki bunu vermeyecekler. Ama maksat biz istedik ama vermediler demek için. Sonuçta 25 bin de isteseler vermeyeceklerdi. Bana kalırsa asgari ücret 27 bin en düşük memur maaşı da 60 bin olmalı. Ama gerçekler öyle değil.


teknisyennnnn
Aday Memur
19 Aralık 2024 18:17
en düşük memur maaşı şu an 40bin asgari ücrette 17 bin 2.35 kat fark var şu an memura %20 verseler 48 bin olucak en düşük aradaki katsayı oranı düşmemesi lazım 2.35 kat. Asgari ücret 24 bin olsa dahi 2.35 kat memur maaşının en düşük 56 bin civarı olması lazım. Malesef memurların maaşı eriyor ben asgari ücretliler almasın demiyorum hakkıdır herkes alsın fazlasıyla ama durum böyle :(

Anuşirvann
Genel Müdür
19 Aralık 2024 18:53

Şuan göreve yeni başlayan en düşük bekar memur maaşı 36 bin lira. Ocakta yüzde 12,50 zamla 40 bin olacak

teknisyennnnn, 49 dk. önce
en düşük memur maaşı şu an 40bin asgari ücrette 17 bin 2.35 kat fark var şu an memura %20 verseler 48 bin olucak en düşük aradaki katsayı oranı düşmemesi lazım 2.35 kat. Asgari ücret 24 bin olsa dahi 2.35 kat memur maaşının en düşük 56 bin civarı olması lazım. Malesef memurların maaşı eriyor ben asgari ücretliler almasın demiyorum hakkıdır herkes alsın fazlasıyla ama durum böyle :(
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