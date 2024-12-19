Türk İş asgari ücret talebini açıkladı :29.583 TL

Hocam bu sizin temenniniz. Buna saygı duyarım. Ama hepimiz de biliyoruz ki ne 24 olur ne 25. Eğer sayın cumhurbaşkanı devreye girerse olup olacağı en yüksek miktar 23 bin olur.

Daha patronlar teklif dahi vermediler. Belli ki düşük teklifler ile gelecekler.