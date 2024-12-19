Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Aralık 2024 16:32
enerji ve tabii kaynaklar bakanligi memur maasi

Halihazırda SGK'de 657'ye tabi V.H.K.İ. unvanıyla çalışıyorum. KPSS puanımla eğer bakanlık maaşları daha yüksekse başvurmak isterim. Maaş bilgisi, ek ödeme, yardım vs. konularında bilgisi olan paylaşabilirse şimdiden teşekkür ederim.

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