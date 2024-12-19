Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 16:55
Sınıfçıyım müzik öğretmeni olmak istiyorum

Merhaba ben sınıf öğretmeniyim yeni atandım. Yaklaşık 10-12 senedir müzikle ilgileniyorum enstrüman çalıyorum. Bölüm seçerken herkesin dilinde "sınıfçılar kolay atanıyo sınıf seç" olduğu için müzik öğretmenliği seçmeyip sınıf seçtim ama sonradan çok pişman oldum seçmediğime. Şimdi sınıf öğretmenliği bölümünden atandım ama içimde ukde kaldı müzik öğretmeni olmak istiyorum. Atandığım ilçede müzik öğretmenliği bölümü yok il merkezinde var fakat bana çok uzak. Zaten okul saatlerimle üniversite ders saatleri çakışacağı için muhtemelen okumak çok zor olacak. Müzik öğretmeni olmak için başka hangi bölümleri okuyabilirim? Çeşitli bölümlerden olunabildiğini duymuştum. Açıköğretim ya da 2. öğretim olması benim için çok daha iyi olur. Bilenleriniz varsa söylerse çok mutlu olurum.

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