KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Aralık 2024 17:15
Lisanstan mezun olunca ortaöğretim puanımı kullanabilir miyim?

Şuan 4.sınıf lisans öğrencisiyim 2025 haziranda mezun olacağım. 2024 ortaöğretim kpss sınavına girdim ve elimde 2024 ortaöğretim kpss puanım var. Haziranda lisans diplomamı almam ortaöğretim puanımı kullanmama engel midir? 2025 hazirandan 2026 sınavına kadar ortaöğretim puanımla tercih yapabilir miyim? Eğer mezuniyet durumu engel değilse yeni gelen AGS sınavına gireceğim bu sınava girmem ortaöğretim puanımı etkilemeyeceğini düşünüyorum doğru mudur?


banty
Aday Memur
19 Aralık 2024 17:43

Lisanstan mezun olunca ortaöğretim puanını kullanamazsın


Bekir Melez
19 Aralık 2024 17:57

hocam yazılı yönetmelik var mı? çünkü net cevap veren yok şuana kadar bir çok yerde sordum kesin bir cevap alamadım. Ösym çağrı merkezi 2 yıl geçerli bir puan diğer sınava kadar o puanı kullabilirsin dedi lisans sınavına girsen dahi yine de geçerli dedi, bunu dediği için kullanabilmem lazım diye düşünüyorum.

banty, 1 saat önce

Lisanstan mezun olunca ortaöğretim puanını kullanamazsın


maviyedair
Şef
19 Aralık 2024 17:59
gardaş puanın geçerli, 2026 lisans sonucun açıklandığı gün lise 2024 puanın işi biter gardaş
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