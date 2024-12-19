Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 17:24
Hizmet içi eğitim
Matematik Öğretmeni olarak yeni atandım 5 ay oldu, 2 ay uğraştım. 100 tane öba kurs seminer tamamlarsan başarı belgesi verirler dediler. 1 ay geçti halen gelmedi. ne yapmam gerekiyor

eshil86
Aday Memur
19 Aralık 2024 17:37

İşin gücün mü yok senin hocam, yok öyle bir şey


olympicpiyon
Aday Memur
19 Aralık 2024 17:47
hocam bakanlığa yazı yaz başarı belgem gelmedi diye
Toplam 2 mesaj

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