Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Aralık 2024 17:38
Eş Durumu Tayni

Merhabalar Eşim att ben hemşire olarak görev yapmaktayız.İllerarasi tayinde benim taynim 4.bolge B grubunda bir ile çıktığı takdirde eşimin hizmet bölgesi 4.bolge D grubundan benim bulunduğum B gruba eş durumu tayini oluyormu acaba bilgisi olan yada deneyimi olan yardımcı olabilirmi

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