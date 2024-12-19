Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 18:05
Maaşım iki asgari ücret bile etmeyecekse

Bırakır süpürge sallarım kafam rahat ne bu ya


turkcecii05
Aday Memur
19 Aralık 2024 18:31
el insaf iki sene önce asgari ücret memur maaşını geçerdi 15 ocakta. Gelen zamla gecebilirdik. Su an zamlı hali bile memur maaşının yarısı ediyor neredeyse. Bu konudan bari ornek vermeyin

ogretmenbey786
Aday Memur
19 Aralık 2024 18:39

asgari ücretten sanane sen kendi geçimine bak

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