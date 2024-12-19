KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 18:41
76.9 lisans puanı ile ikm gelir mi?

Selamlar 76.9 lisans puanım var çoğu kişinin bildiği gibi önümüzdeki aylarda adalet bakanlığının alım yapması bekleniyor. Memur abi abla ve kardeşlerimin tecrübelerime dayanarak bir soru sormak istiyorum.

Mevcut puanım ile ikm (gardiyanlık) gelir mi?

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