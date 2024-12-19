devlet memuru ve engelli memur rahatsızlığından dolayı günlük rapor aldığında kurum amiri heyete yollayabilir mi? 657 kanununda böyle bir şey varmı? engelli memur fiziksel ve kronik rahatsız (epilepsi) bunun için de bilgisi olan varsa yazabilir mi

devlet memuru ve engelli memur rahatsızlığından dolayı günlük rapor aldığında kurum amiri heyete yollayabilir mi? 657 kanununda böyle bir şey varmı? engelli memur fiziksel ve kronik rahatsız (epilepsi) bunun için de bilgisi olan varsa yazabilir mi