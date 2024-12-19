Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Aralık 2024 18:50
Rapor hk
devlet memuru ve engelli memur rahatsızlığından dolayı günlük rapor aldığında kurum amiri heyete yollayabilir mi? 657 kanununda böyle bir şey varmı? engelli memur fiziksel ve kronik rahatsız (epilepsi) bunun için de bilgisi olan varsa yazabilir mi

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