Yurtdışı öğretmenlik eş çalışma izni

eşim özel sektör çalışanı, kamu çalışanı değil. Fransa için başvuru yaptım. Kazanmam durumunda eşime de çalışma izni veriliyor mu? Almanya veriyor ama Fransa için bilgim yok. Yardımcı olabilir misiniz?

eşim özel sektör çalışanı, kamu çalışanı değil. Fransa için başvuru yaptım. Kazanmam durumunda eşime de çalışma izni veriliyor mu? Almanya veriyor ama Fransa için bilgim yok. Yardımcı olabilir misiniz?