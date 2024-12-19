Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 19:05
Yurtdışı öğretmenlik eş çalışma izni
eşim özel sektör çalışanı, kamu çalışanı değil. Fransa için başvuru yaptım. Kazanmam durumunda eşime de çalışma izni veriliyor mu? Almanya veriyor ama Fransa için bilgim yok. Yardımcı olabilir misiniz?

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