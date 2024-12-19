KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 19:56
2024/2 kadrolar 2024/1'den kalan kadrolar

arkadaşlar bundan sonra alım olmayacak gibi. 2024/1 'deki alımda yakılan kadroları bu alımda yeniden alıma açtılar. 2025/1'den kimse bir şey beklemesin.


doganbey06
Aday Memur
19 Aralık 2024 21:24

kardeşim sen avelmisin yakılan kadroyu neden tekrar alıma açmasınlar.

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