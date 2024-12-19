KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 20:29
Türk Alman Üniversitesi

Merhabalar! Türk Alman Üniversitesi sözleşmeli alım yapıyor ben buraya memur olarak atanırsam ilerde sözleşmeli veya merkezi bir atamaya istifa edip başvurabilir miyim? Bir cezası var mı ya da bekleme süresi?

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