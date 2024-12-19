Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2024 20:31
Bekar Tüm Memurlara Ek Ödeme Yapılmalıdır !

Bekar Tüm Memurlara Ek Ödeme Yapılmalıdır !

Bekar birisi gezecek eş adayı tanımak için. Tanıdığı zaman onunla dışarıda vakit geçirmeli, ona hediler almalı. Restaruntan tutun sinemaya kadar masraf büyük. Bir yüzük olmuş kaç bin dolar.

Bekar Tüm Memurları evlendirmek için ek ödeme şarttır !

Yoksa ülke nüfusu artmaz.

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