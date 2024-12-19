Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Aralık 2024 20:35
Sosyal çalışmacı yaş sınırı var mı( kpss)

Sosyal çalışmacı alımlarında 35 yaş sınırı var mı

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeAile Hekimliği Hemşireliğitıbbi sekreterlik mi paramedik mikalite, enfeksiyon, eğitim hemşireliği İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme tercihleri hakkındasosyal calismaci maasiÜcretiz izinde eş durumu tayini yapılıyor mu?Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş eş durumu zorunlu şarkşehir dışında rapor alma

Sözlük

geçmişle hesaplaşma 1 sözlük ölmüş mü sorusu 9 ağrı dağı 1 rüya tabiri 1 kalp çarpıntısı 1 karadeniz 1 Bugün olanlar 8 Krubera 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 25 arkasından konuşmak 1

Son Haberler

MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolarErdoğan ile Pezeşkiyan 'Suriye'nin toprak bütünlüğü'nü görüştüPolatların duruşmasına itiraflar damga vurduBakan Kurum: 10 gün sonra 200 bininci evin anahtarlarını teslim edeceğizTHY, Guinness Dünya Rekoru kırdı

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım