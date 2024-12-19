KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Aralık 2024 20:47
KPSS/2 Aşçı Alımı Hak.

Merhabalar. KPSS/2 tercihlerinde Aşçılık için aranan nitelikler de geçen 6205 MEB onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak denilmektedir. Halkeğitimden alınan MEB onaylı kalfalık belgesi sertifika yerine geçer mi acaba. Yani Kalfalık belgesi ile Aşçılık sertifikası aynı şey mi ?

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