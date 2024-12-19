KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Aralık 2024 20:52
pomem boy sorunu
boyum 165 ve ön başvuruya çağırıldım bir şansım varmı sizce 167 yazıyor yönetmelikte

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