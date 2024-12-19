KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 21:13
MTA, KİT mi kabul mü ediliyor?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, KİT mi kabul ediliyor? Yani 3 yıl çalışma zorunluluğu bu kurumda var mı?


Pladae
Aday Memur
19 Aralık 2024 21:19

Ben değil diye biliyorum ama en sağlıklısı yine kurumu arayıp sormak bence.

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