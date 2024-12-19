KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Aralık 2024 21:49
dhmi deki 7322 kodu 4 sene tayin istememe ile ilgili mi ?

ilk tercihe yazacağım ama gelir mi bilmem de bu kodun açılımı 4 yıl sabitsin diye araştırdım doğru mudur?

birde tcdd 7368 var o da 5 yıl tayinsiz sanırım bilgisi olan cevap verirse iyi olur.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
19 Aralık 2024 22:06

Doğru evet.


hsynkrt33
19 Aralık 2024 23:42
sürveyan kadrosu hakkında bilgisi olan veya aktif çalışan varmı ?

grogu
Aday Memur
19 Aralık 2024 23:55

hangi bölüm için tercih vereceksiniz


lylabz
Aday Memur
19 Aralık 2024 23:56

çeko bölümü puanım 90 altında ama yazalım bakalım hayırlısı

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