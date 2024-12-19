Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Aralık 2024 21:57
DSİ geçiş hk

Merhaba arkadaşlar başka kurumdan olup DSİ için başvuran var mı. İyi kötü haber alan var mı


elektronik49
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 22:43

Ben de Tarım İl Müdürlüğünden dsi ye geçmek istiyorum. Böyle geçiş yapan varmi


elektronik49
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 22:51

Aynı bakanlık içindeki kurumlarda geçiş yapmak kolay mıdır.

Ben dilekçe yazsam olumlu yanıt almama durumum nelere baglidir

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