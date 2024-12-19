Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Aralık 2024 22:48
3+1 e tabi personelin aday memurluğu
3+1 e tabi personele aday memurluk uygulanır mı?

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