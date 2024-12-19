2024 Atananlar (güvenlik soruşturması)

Merhaba arkadaşlar. En son yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili aranan ya da bilgi alan var mı acaba?

Şehir (il ve/veya ilçe) belirtirseniz sevinirim.

Twitter'da birkaç il için 2 Ocak tarihi veriliyor. 2. dönem de olabilir deniliyor.

Var mı bilginiz? Selamlar.