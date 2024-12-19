Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
19 Aralık 2024 23:05
Ebe Becayiş Hak.

Ankara dan Denizli Merkeze becayiş yapmak istiyoruz. Taşınma vb. İçin maddi destek olunacaktır.


lDeimosl
Genel Müdür
19 Aralık 2024 23:08

Yapamazsınız.


denizlili34
Aday Memur
19 Aralık 2024 23:16

Neden anlayamadım

lDeimosl, 1 saat önce

Yapamazsınız.


lDeimosl
Genel Müdür
19 Aralık 2024 23:18

Yönetmelik öyle diyor.

denizlili34, 1 saat önce

Neden anlayamadım

Toplam 3 mesaj

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