Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Aralık 2024 23:40
2025 yılı şark dönüşü Karaman mı? Konya mı?

2025 yılı tayin dönemi için tercihler yaklaşıyor. Şöyle orta halli ihtiyaçları karşılayacak şehirler düşünüyorum. Karaman bu konuda nasıldır. Şu an çalışan arkadaşlar yada daha önce çalışanlar bilgi verirse sevinirim. Hastane, okul/eğitim, çalışma sistemi vb. Yada Konya çok mu yoğun Karaman mı Konya mı


Türkçü07
Şube Müdürü
19 Aralık 2024 23:50
bence konya

polis-3431
Aday Memur
20 Aralık 2024 00:06
Gonya tabiki

Android60
Genel Müdür
20 Aralık 2024 00:14

Konya'da görev çok orda calışıyorum. Ek görev bitmiyor. Karaman da ufacık yer hiç bişey yok. Ek göreve giderim dersen Konya'ya gel

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerPolnet ihraçAvukata kelepçe takan polis ve bekçiye 3 yıl 7 ay hapis2025 yılı malulen emeklilik %30 kayıp hakkında2025 Şubat mazeret ataması Özel harekat tazminatı tüm birimlere verilmeliMalulen emekli olmak için 10 yıl çalışmak mı gerek

Sözlük

geceye nahif bir beddua bırak 1 Geleceğe notum 1 kalp çarpıntısı 1 karadeniz 1 sözlük ölmüş mü sorusu 9 Geceye berbat bir his bırak 1 samime sanay 1 ulu cami 2 ppf 1 bağdat 3

Son Haberler

Görevde yükselmede teknik müdür/idari müdür ayrımı hukuka uygun bulundu20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıİngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversitelerAlkollü sürücünün tehdit ettiği polislere Vali'den başarı belgesi

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım