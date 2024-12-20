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20 Aralık 2024 00:33
Trafik ve Kasko gibi tüm sigortacılık işlemleriniz için ulaşabilirsiniz
Merhaba arkadaşlar, Bir sigortacı olarak forumda güncelliğini yitirmiş birçok başlık ve cevapsız sorular olduğu için bu konuyu açma ihtiyacı gördüm. Ticari kaygı gütmeden aldığınız trafik ve kasko teklifleriniz, yeni araç alımlarındaki hasarsızlık aktarımı ile ilgili sorularınızın kritiğini yapmak için çekinmeden yazabilirsiniz. Teklif almak isterseniz özelden veya başlık altından ulaşabilirsiniz.

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