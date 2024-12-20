Kasko ve Sigorta Rehberi, Sıkça Sorulan Sorular ve Merak Ettikleriniz

Merhaba arkadaşlar, Bir sigortacı olarak forumda güncelliğini yitirmiş birçok başlık ve cevapsız sorular olduğu için bu konuyu açma ihtiyacı gördüm. Ticari kaygı gütmeden aldığınız trafik ve kasko teklifleriniz, yeni araç alımlarındaki hasarsızlık aktarımı ile ilgili sorularınızın kritiğini yapmak için çekinmeden yazabilirsiniz. Amacım elimden geldiğince sektörle ilgili kasko ve trafik hususundaki karmaşıklığa son vererek seçimlerinizdeki kafa karışıklığını gidermek. Bu hususta neyi ne için aldığınızı bilmenizi sağlamak ve aldığınız poliçeler hakkında ortalama bilgi sahibi olmanızı amaçlayan mini bir bilgi rehberi oluşturdum. Umarım faydalı olur. 1. Trafik Sigortası Trafik sigortası, motorlu taşıtlar için zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, araç sahibinin bir kazaya karışması durumunda, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedensel zararları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Türkiye'de her araç sahibi, aracını trafiğe çıkarmadan önce bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Sigortanın Kapsamı Trafik sigortası, kaza anında karşı tarafa verilen zararları belirli bir limite kadar karşılar. Bu kapsamda: * Maddi Hasarlar: Karşı tarafın aracında meydana gelen hasarlar. * Bedensel Zararlar: Karşı tarafın yaralanması veya hayatını kaybetmesi durumunda oluşan tazminatlar. Sigorta poliçelerinin kapsamı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen limitler dahilinde hazırlanır. 2025 için limitler araç başına 300 bin TL'ye kadar olan hasarı öder. Kaza başına ödeme miktarı ise 600 bin TL olarak belirlenmiştir. Trafik Sigortanızı küçük primlerle özelleştirebilir, ek İMM teminatı, çekici hizmeti, ferdi kaza ve hukuksal koruma teminatları ekletebilirsiniz. İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) İMM, zorunlu trafik sigortasına ek olarak yaptırılabilen bir sigorta türüdür. Trafik sigortasının kapsamı dışında kalan veya limitlerini aşan durumlarda devreye girer. Araç sahiplerinin, oluşabilecek yüksek maliyetli kazalarda finansal güvence sağlamaları için tercih edilen bir sigorta seçeneğidir. Sektörel bazlı ek İMM teminatı limitlere göre dğeişkenlik göstermekle birlikte 300 ila 4.000 arasındadır. Çekici Hizmeti Kaza durumunda, aracınızın taşınması gerekebilir. Çekici hizmeti, bu gibi durumlarda aracınızı en yakın servise veya istediğiniz bir konuma taşıyan profesyonel bir hizmettir. Sigorta poliçenizde yer alıyorsa, belirli limitlerde çekici hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Şirketlerce çeşitli yaş şartlarına bağlı olarak kaza ve arıza durumunda kullanılmak üzere ve belli limitler dahilinde ortalama 450 ile 2.500 arasında değişkenlik göstermektedir. Trafik sigortasına ek yapılabildiği gibi haricen de poliçe düzenlenenilmektedir. Elbette trafik sigortası tek başına verilen ve maruz kalınan tüm hasarlarınızı telafi etmeyebilir. Kapsamlı bir kasko poliçesine ihtiyaç duyabilirsiniz. 2. Kasko Sigortası ve Araç Kaskosu Kasko sigortası, araç sahiplerinin karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Araç kaskosu, aracınızın kazalar, hırsızlık, doğal afetler veya benzeri olaylar sonucunda uğrayabileceği zararları karşılamayı amaçlar. Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Kasko Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli? 1. Teminatların Kapsamı Kasko sigortası yaptırırken, poliçenin kapsadığı teminatları dikkatlice incelemek önemlidir. Teminatlar, genellikle aşağıdaki gibi kategorilere ayrılır: * Çarpma, çarpışma: Aracınızın başka bir araç ya da engelle çarpışması durumunda oluşacak hasarlar. * Yanma: Aracınızın yangın sonucu uğrayabileceği zararlar. * Hırsızlık: Aracınızın ya da araç parçalarının çalınması durumunda meydana gelecek zararlar. * Doğal Afetler: Deprem, sel, dolu gibi doğal afetler sonucu oluşacak zararlar. 2. Poliçe Detayları ve Şartlar Her sigorta şirketinin poliçe şartları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, poliçenin detaylarını ve sigorta şirketinin sunduğu şartları dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir. Özellikle muafiyet oranları, prim ödeme seçenekleri ve poliçenin geçerli olduğu coğrafi sınırlar gibi detaylar önemlidir. Cam Teminatı Örneğin; cam teminatı. Cam kırılmalarına karşı bazı sigorta şirketleri orijinal cam hizmeti verirken bazı şirketler yerli üretim veya logosuz cam kullanabilir. Bazı şirketler senede 1 ya da 2 kere cam değişim hasarlarında hasarsızlığınızı etkilemezken bazı şirketler hasarsızlık kademenizi düşürebilir yahut sıfırlayabilir. Servis Seçimi Kaskonuzda servis seçimi önemlidir. Kaskolarda sizin seçeceğiniz herhangi bir serviste onarım yaptırabileceğiniz gibi poliçeniz; marka anlaşmalı servis, yetkili servis, özel servis, anlaşmalı hasar onarım merkezleri şeklinde tanzim edilmiş olabilir. Anlaşmasız bir yerde işlem yapmanız halinde onarım kapsam dışı kalabilir veya muafiyet uygulanarak hasara belli oranlarda katılımınız söz konusu olabilir. Tercihinizi bunu göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. Mini Onarım Teminatı Mini onarım teminatı, anlaşmalı servislerde küçük boyuttaki hasarlarda onarım sürecini kolaylaştırmayı sağlayan, kasko sigortası ile faydalanılabilen hizmettir. Örneğin koltuklardaki sigara yanıkları, 1-2 cm kader ön cam çatlakları yahut 10 cm'ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri Boya Tamiri, Mini Yama: 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm'ye kadar kaporta çizikleri ve sıyrıklarında yılda birkaç kez ücretsiz işlem gerçekleştirebilirsiniz. Birçok şirkette 'Mini Onarım Hizmeti' kapsamında yapılacak hasar onarımları, toplam hasar sayısına dahil edilmediğinden araç başka bir hasara konu olmadıkça hasarsızlık indirim oranı bir üst kademeye çıkar. Mini Onarım hizmeti, Aracın kaporta, boya ve iç döşeme aksamlarında oluşabilecek poliçe ekinde limitleri belirtilen, küçük ölçekli hasarların bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmeti'nden faydalanılması durumunda sigortalı, bir sonraki yıl hasarsızlık indirimine hak kazanır. Sigortalının hasarsızlık indiriminden faydalanması yenilemenin yapıldığı şirketin uygulamasına tabidir. Ancak kimi şirketler mini onarımı Tramer'e hasar olarak işlemektedir. 3. Meslek İndirimleri Bazı sigorta şirketleri, belirli meslek gruplarına özel indirimler sunabilir. Öğretmenler, sağlık çalışanları veya kamu görevlileri, mühendisler, askeri personeller, emekli hatta ev hanımı gibi meslek gruplarına yönelik %35'e varan indirimlerden faydalanmak, kasko priminizi düşürebilir. Sigorta şirketinizle bu konuda iletişime geçerek, meslek indirimi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ek olarak bazı şirketler özelinde 0-6 yaş ve 10 yaş altı çocuklara özel %25'e varan ek indirimli aile kaskoları da mevcut. 4. Hasarsızlık İndirimi Eğer önceki yıllarda hasarsız kasko kullanmışsanız, bu durum yeni poliçenizde indirim almanızı sağlayabilir. Hasarsızlık indirimi, sigorta priminin daha düşük olmasına katkıda bulunur. Ancak günümüz koşullarında artan sigorta maliyetleri ve araç değerlerindeki artışa bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 5. Ek Teminatlar Ana teminatların dışında, ek teminatlar ekleyerek poliçenizi genişletebilirsiniz. Bu ek teminatlar arasında yedek araç hizmeti, yol yardım hizmeti veya kişisel eşyaların korunması gibi seçenekler yer alabilir. Kapsamlı genişletilmiş bir kasko yaptığınızı sanarken kötü sürprizlerle karşlaşmayın! Kaza durumunda aracınızdan mahrum kaldığınız sürede kaskonuza dahil ettiğiniz ikame araç teminatı ile bu süreci problemsiz atlatabilirsiniz. Bir aracın servise girip çıkması 1 hafta 10 günü bulduğu düşünülürse poliçenize minumum yılda 2 defa 14-15 günlük ikame araç teminatını ekletmeyi düşünmelisiniz. Segment hassasiyetiniz varsa bunu sigortacınızla görüşmelisiniz. Günümüzün en büyük problemi Manevi Tazminat Kasko manevi tazminat teminatı sigortalının kaza sonrasında yaşadığı duygusal ve psikolojik zararları karşılar. Örneğin bir trafik kazasında sadece aracınız zarar görmez aynı zamanda yaşadığınız korku ve travmalar da dikkate alınır. Manevi tazminat, bu tür durumlarda devreye girer ve sigortalıya manevi zararlarını karşılaması için maddi destekte bulunur. Bu sayede sigortalı, sadece maddi açıdan değil duygusal açıdan da güvende hisseder. İMM limitinize ek olarak mutlaka manevi tazminat klozunu da ekletmeyi ihmal etmeyin. Aracı yalnızca siz mi kullanıyorsunuz? O halde bu durumda bazı şirketlerce %35'e varan tanınan tek sürücü indiriminden faydalanabilirsiniz. Kasko Teminatları Kasko sigortası teminatları, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki teminatlar sunulmaktadır: * Tam Kasko: Aracınızın çarpma, çarpışma, yanma ve hırsızlık gibi durumlar karşısında tam koruma sağlar. * Dar Kasko: Belirli riskler için sınırlı koruma sunar. * Genişletilmiş Kasko: Tam kasko teminatlarına ek olarak, özel durumlar için ek teminatlar içerir. 2. Kasko sigortası yaptırırken, araç değerinizin yanı sıra yaşam tarzınız ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurarak en uygun poliçeyi seçmek önemlidir. Bu sayede, beklenmedik durumlarla karşılaştığınızda finansal koruma sağlayabilirsiniz. Kaskoda satmış olduğum aracın hasarsızlık indirimini yeni aldığım araca aktarabilir miyim? Kaskonuzu satıştan iptal ettirmediyseniz hasarsızlık indiriminizi aynı segmentteki araca devredebilirsiniz. Prim farkı oluşabilir. Bunu anlaşmalı olduğunuz şirkete veya acentenize bildirerek gerçekleştirebilirsiniz. Yahut satıştan iptal edilen bir poliçeniz varsa sigortacınıza bilgisini vererek kazanılmış hasarsızlık indiriminizi yeni aracınıza taşıyabilirsiniz. Birçok şirket otomobilden otomobile aktarım yaparken, istisnai olarak bazı şirketlerde otomobilden kamyonete yahut kamyonetten otomobile hasarsızlık taşınabilmektedir. Satıştan iptal ettirdiğim aracın hasarsızlığı ne kadar süre ile geçerli? Bu durum şirketten şirkete farklılık göstermekle birlikte bazı şirketler vade boşluğu dahi kabul etmezken bazı şirketlerde 15 gün, 1 ay, 45 gün, 3 ay, 6 ay yahut 1 yıla kadar mümkündür. Unutmayın! Vade boşluğu uzadıkça teklifler azalacaktır. Mevcut durumda uzun yıllardır araç kullanıyorum, kazam yok. Aktif kasko ve trafiğim var. Uygun fiyattan poliçe yaptırdım. Yeni araç alırsam fiyat ne olur? Aktif kullandığınız aracınızın kasko ve sigorta indirimi yeni aracınızı bağlamaz. 10 tane aracınız olsun, en üst basamakta kasko ve trafik sigortanız olsun. 11. aracınızı aldığınızda ilk kez araç alıyormuş gibi muamele görürsünüz. Listemiz ilave bilgilerle sürekli güncellenecek olup; Sair hususlarda başlık altında sorularınız varsa ulaşabilirsiniz.

Merhaba arkadaşlar, Bir sigortacı olarak forumda güncelliğini yitirmiş birçok başlık ve cevapsız sorular olduğu için bu konuyu açma ihtiyacı gördüm. Ticari kaygı gütmeden aldığınız trafik ve kasko teklifleriniz, yeni araç alımlarındaki hasarsızlık aktarımı ile ilgili sorularınızın kritiğini yapmak için çekinmeden yazabilirsiniz. Amacım elimden geldiğince sektörle ilgili kasko ve trafik hususundaki karmaşıklığa son vererek seçimlerinizdeki kafa karışıklığını gidermek. Bu hususta neyi ne için aldığınızı bilmenizi sağlamak ve aldığınız poliçeler hakkında ortalama bilgi sahibi olmanızı amaçlayan mini bir bilgi rehberi oluşturdum. Umarım faydalı olur. 1. Trafik Sigortası Trafik sigortası, motorlu taşıtlar için zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, araç sahibinin bir kazaya karışması durumunda, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedensel zararları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Türkiye'de her araç sahibi, aracını trafiğe çıkarmadan önce bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Sigortanın Kapsamı Trafik sigortası, kaza anında karşı tarafa verilen zararları belirli bir limite kadar karşılar. Bu kapsamda: * Maddi Hasarlar: Karşı tarafın aracında meydana gelen hasarlar. * Bedensel Zararlar: Karşı tarafın yaralanması veya hayatını kaybetmesi durumunda oluşan tazminatlar. Sigorta poliçelerinin kapsamı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen limitler dahilinde hazırlanır. 2025 için limitler araç başına 300 bin TL'ye kadar olan hasarı öder. Kaza başına ödeme miktarı ise 600 bin TL olarak belirlenmiştir. Trafik Sigortanızı küçük primlerle özelleştirebilir, ek İMM teminatı, çekici hizmeti, ferdi kaza ve hukuksal koruma teminatları ekletebilirsiniz. İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) İMM, zorunlu trafik sigortasına ek olarak yaptırılabilen bir sigorta türüdür. Trafik sigortasının kapsamı dışında kalan veya limitlerini aşan durumlarda devreye girer. Araç sahiplerinin, oluşabilecek yüksek maliyetli kazalarda finansal güvence sağlamaları için tercih edilen bir sigorta seçeneğidir. Sektörel bazlı ek İMM teminatı limitlere göre dğeişkenlik göstermekle birlikte 300 ila 4.000 arasındadır. Çekici Hizmeti Kaza durumunda, aracınızın taşınması gerekebilir. Çekici hizmeti, bu gibi durumlarda aracınızı en yakın servise veya istediğiniz bir konuma taşıyan profesyonel bir hizmettir. Sigorta poliçenizde yer alıyorsa, belirli limitlerde çekici hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Şirketlerce çeşitli yaş şartlarına bağlı olarak kaza ve arıza durumunda kullanılmak üzere ve belli limitler dahilinde ortalama 450 ile 2.500 arasında değişkenlik göstermektedir. Trafik sigortasına ek yapılabildiği gibi haricen de poliçe düzenlenenilmektedir. Elbette trafik sigortası tek başına verilen ve maruz kalınan tüm hasarlarınızı telafi etmeyebilir. Kapsamlı bir kasko poliçesine ihtiyaç duyabilirsiniz. 2. Kasko Sigortası ve Araç Kaskosu Kasko sigortası, araç sahiplerinin karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Araç kaskosu, aracınızın kazalar, hırsızlık, doğal afetler veya benzeri olaylar sonucunda uğrayabileceği zararları karşılamayı amaçlar. Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Kasko Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli? 1. Teminatların Kapsamı Kasko sigortası yaptırırken, poliçenin kapsadığı teminatları dikkatlice incelemek önemlidir. Teminatlar, genellikle aşağıdaki gibi kategorilere ayrılır: * Çarpma, çarpışma: Aracınızın başka bir araç ya da engelle çarpışması durumunda oluşacak hasarlar. * Yanma: Aracınızın yangın sonucu uğrayabileceği zararlar. * Hırsızlık: Aracınızın ya da araç parçalarının çalınması durumunda meydana gelecek zararlar. * Doğal Afetler: Deprem, sel, dolu gibi doğal afetler sonucu oluşacak zararlar. 2. Poliçe Detayları ve Şartlar Her sigorta şirketinin poliçe şartları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, poliçenin detaylarını ve sigorta şirketinin sunduğu şartları dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir. Özellikle muafiyet oranları, prim ödeme seçenekleri ve poliçenin geçerli olduğu coğrafi sınırlar gibi detaylar önemlidir. Cam Teminatı Örneğin; cam teminatı. Cam kırılmalarına karşı bazı sigorta şirketleri orijinal cam hizmeti verirken bazı şirketler yerli üretim veya logosuz cam kullanabilir. Bazı şirketler senede 1 ya da 2 kere cam değişim hasarlarında hasarsızlığınızı etkilemezken bazı şirketler hasarsızlık kademenizi düşürebilir yahut sıfırlayabilir. Servis Seçimi Kaskonuzda servis seçimi önemlidir. Kaskolarda sizin seçeceğiniz herhangi bir serviste onarım yaptırabileceğiniz gibi poliçeniz; marka anlaşmalı servis, yetkili servis, özel servis, anlaşmalı hasar onarım merkezleri şeklinde tanzim edilmiş olabilir. Anlaşmasız bir yerde işlem yapmanız halinde onarım kapsam dışı kalabilir veya muafiyet uygulanarak hasara belli oranlarda katılımınız söz konusu olabilir. Tercihinizi bunu göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. Mini Onarım Teminatı Mini onarım teminatı, anlaşmalı servislerde küçük boyuttaki hasarlarda onarım sürecini kolaylaştırmayı sağlayan, kasko sigortası ile faydalanılabilen hizmettir. Örneğin koltuklardaki sigara yanıkları, 1-2 cm kader ön cam çatlakları yahut 10 cm'ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri Boya Tamiri, Mini Yama: 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm'ye kadar kaporta çizikleri ve sıyrıklarında yılda birkaç kez ücretsiz işlem gerçekleştirebilirsiniz. Birçok şirkette 'Mini Onarım Hizmeti' kapsamında yapılacak hasar onarımları, toplam hasar sayısına dahil edilmediğinden araç başka bir hasara konu olmadıkça hasarsızlık indirim oranı bir üst kademeye çıkar. Mini Onarım hizmeti, Aracın kaporta, boya ve iç döşeme aksamlarında oluşabilecek poliçe ekinde limitleri belirtilen, küçük ölçekli hasarların bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmeti'nden faydalanılması durumunda sigortalı, bir sonraki yıl hasarsızlık indirimine hak kazanır. Sigortalının hasarsızlık indiriminden faydalanması yenilemenin yapıldığı şirketin uygulamasına tabidir. Ancak kimi şirketler mini onarımı Tramer'e hasar olarak işlemektedir. 3. Meslek İndirimleri Bazı sigorta şirketleri, belirli meslek gruplarına özel indirimler sunabilir. Öğretmenler, sağlık çalışanları veya kamu görevlileri, mühendisler, askeri personeller, emekli hatta ev hanımı gibi meslek gruplarına yönelik %35'e varan indirimlerden faydalanmak, kasko priminizi düşürebilir. Sigorta şirketinizle bu konuda iletişime geçerek, meslek indirimi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ek olarak bazı şirketler özelinde 0-6 yaş ve 10 yaş altı çocuklara özel %25'e varan ek indirimli aile kaskoları da mevcut. 4. Hasarsızlık İndirimi Eğer önceki yıllarda hasarsız kasko kullanmışsanız, bu durum yeni poliçenizde indirim almanızı sağlayabilir. Hasarsızlık indirimi, sigorta priminin daha düşük olmasına katkıda bulunur. Ancak günümüz koşullarında artan sigorta maliyetleri ve araç değerlerindeki artışa bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 5. Ek Teminatlar Ana teminatların dışında, ek teminatlar ekleyerek poliçenizi genişletebilirsiniz. Bu ek teminatlar arasında yedek araç hizmeti, yol yardım hizmeti veya kişisel eşyaların korunması gibi seçenekler yer alabilir. Kapsamlı genişletilmiş bir kasko yaptığınızı sanarken kötü sürprizlerle karşlaşmayın! Kaza durumunda aracınızdan mahrum kaldığınız sürede kaskonuza dahil ettiğiniz ikame araç teminatı ile bu süreci problemsiz atlatabilirsiniz. Bir aracın servise girip çıkması 1 hafta 10 günü bulduğu düşünülürse poliçenize minumum yılda 2 defa 14-15 günlük ikame araç teminatını ekletmeyi düşünmelisiniz. Segment hassasiyetiniz varsa bunu sigortacınızla görüşmelisiniz. Günümüzün en büyük problemi Manevi Tazminat Kasko manevi tazminat teminatı sigortalının kaza sonrasında yaşadığı duygusal ve psikolojik zararları karşılar. Örneğin bir trafik kazasında sadece aracınız zarar görmez aynı zamanda yaşadığınız korku ve travmalar da dikkate alınır. Manevi tazminat, bu tür durumlarda devreye girer ve sigortalıya manevi zararlarını karşılaması için maddi destekte bulunur. Bu sayede sigortalı, sadece maddi açıdan değil duygusal açıdan da güvende hisseder. İMM limitinize ek olarak mutlaka manevi tazminat klozunu da ekletmeyi ihmal etmeyin. Aracı yalnızca siz mi kullanıyorsunuz? O halde bu durumda bazı şirketlerce %35'e varan tanınan tek sürücü indiriminden faydalanabilirsiniz. Kasko Teminatları Kasko sigortası teminatları, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki teminatlar sunulmaktadır: * Tam Kasko: Aracınızın çarpma, çarpışma, yanma ve hırsızlık gibi durumlar karşısında tam koruma sağlar. * Dar Kasko: Belirli riskler için sınırlı koruma sunar. * Genişletilmiş Kasko: Tam kasko teminatlarına ek olarak, özel durumlar için ek teminatlar içerir. 2. Kasko sigortası yaptırırken, araç değerinizin yanı sıra yaşam tarzınız ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurarak en uygun poliçeyi seçmek önemlidir. Bu sayede, beklenmedik durumlarla karşılaştığınızda finansal koruma sağlayabilirsiniz. Kaskoda satmış olduğum aracın hasarsızlık indirimini yeni aldığım araca aktarabilir miyim? Kaskonuzu satıştan iptal ettirmediyseniz hasarsızlık indiriminizi aynı segmentteki araca devredebilirsiniz. Prim farkı oluşabilir. Bunu anlaşmalı olduğunuz şirkete veya acentenize bildirerek gerçekleştirebilirsiniz. Yahut satıştan iptal edilen bir poliçeniz varsa sigortacınıza bilgisini vererek kazanılmış hasarsızlık indiriminizi yeni aracınıza taşıyabilirsiniz. Birçok şirket otomobilden otomobile aktarım yaparken, istisnai olarak bazı şirketlerde otomobilden kamyonete yahut kamyonetten otomobile hasarsızlık taşınabilmektedir. Satıştan iptal ettirdiğim aracın hasarsızlığı ne kadar süre ile geçerli? Bu durum şirketten şirkete farklılık göstermekle birlikte bazı şirketler vade boşluğu dahi kabul etmezken bazı şirketlerde 15 gün, 1 ay, 45 gün, 3 ay, 6 ay yahut 1 yıla kadar mümkündür. Unutmayın! Vade boşluğu uzadıkça teklifler azalacaktır. Mevcut durumda uzun yıllardır araç kullanıyorum, kazam yok. Aktif kasko ve trafiğim var. Uygun fiyattan poliçe yaptırdım. Yeni araç alırsam fiyat ne olur? Aktif kullandığınız aracınızın kasko ve sigorta indirimi yeni aracınızı bağlamaz. 10 tane aracınız olsun, en üst basamakta kasko ve trafik sigortanız olsun. 11. aracınızı aldığınızda ilk kez araç alıyormuş gibi muamele görürsünüz. Listemiz ilave bilgilerle sürekli güncellenecek olup; Sair hususlarda başlık altında sorularınız varsa ulaşabilirsiniz.