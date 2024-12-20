Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Aralık 2024 01:08
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

YARDİMCİ HIZMETLER SINIFI KALKICAK Mİ?

ÜYE OLDUĞUNUZ SENDİKA NIN ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

YENİ KURULAN YHS SENDİKASINA ÜYE OLMAK MANTIKLI Mİ?

Çok Yazılan Konular

Danıştay'dan DHMİ hakkında yeni "Yürütmeyi Durdurma Kararı"DHMİ'de ya Elektronik 2.Gruba ya da Tüm birimler 1.GrubaDHMİ Danıştay Kararının GerçekleriKİT den Sağlık Bakanlığına GeçişDSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ becayiş talepleriKİT Yönetişim Reformu (2025 Planları)DHMİ de Tazminat Çatlağı657 ve KİTDHMİ Çalışanları Buraya

Sözlük

Geceye berbat bir his bırak 1 geceye nahif bir beddua bırak 1 pazara kadar 3 mazlum 2 Geleceğe notum 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 25 ay çöreği 1 ağrı dağı 1 ulu cami 2 yapay zeka 1

Son Haberler

Görevde yükselmede teknik müdür/idari müdür ayrımı hukuka uygun bulundu20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıİngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversitelerAlkollü sürücünün tehdit ettiği polislere Vali'den başarı belgesi

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım