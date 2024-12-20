Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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20 Aralık 2024 03:03
Kamu işçiliği ve tecil

Herkese merhaba,

Yakın zamanda tcdd kazandım ancak kurum benden evrakları 17 ocağa kadar getirmemi istiyor. Tecilim ise 20 ocakta bitiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim?

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