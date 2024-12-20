KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


20 Aralık 2024 07:16
Uzman jandarma ve polislik ikilemi

arkadaşlar polislik mi uzman jandarma mi her ikisinde de cagirildim hangisine gidilmeli

Çok Yazılan Konular

32. dönem Pomem spor mülakatıPomem boy sorunu

Sözlük

kalp çarpıntısı 1 zihinsel geviş 3 arkasından konuşmak 1 yedek sevgili 1 rüya tabiri 1 Ajda bilezik 2 sık söylediğimiz yalanlar 5 ppf 1 Geleceğe notum 1 Bugün olanlar 7

Son Haberler

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi 25 Aralık'ta görüşülecekTürkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi 25 Aralık'ta görüşülecekİzmir'de 126 düzensiz göçmen yakalandı7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldıSemih Çelik'in ailesinden mahkemeye soyadı başvurusu

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım